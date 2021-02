Daqui a pouco, avião que voa da Índia desce com 2 milhões de doses da vacina, no Brasil. Ao todo, serão 10 milhões, até março

Terça 23/02/21 - 6h22

Um avião com vacina da Oxford/AstraZeneca decolou na madrugada de segunda-feira (dia 22) de Mumbai, na Índia, para o Brasil.

A POUCO

A chegada do voo com 2 milhões de doses está prevista para daqui a pouco, às 6h55m, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

RIO

As vacinas seguirão para o Instituto de tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), no Rio de janeiro.

MAIOR

As doses foram produzidas pelo Instituto Serum, parceiro da AstraZeneca na Índia e o maior produtor mundial de vacinas.

ROTULADAS

Já prontas, as doses deverão passar primeiro por Bio-Manguinhos onde serão rotuladas antes de serem distribuídas aos estados

MARÇO

Mais 8 milhões de doses devem chegar nos próximos dois meses, totalizando o acordo de 10 milhões de doses até março.