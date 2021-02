Brasil está na iminência de comprar 40 milhões de doses, de 2 novas vacinas, até maio

Terça 23/02/21 - 6h34

O Brasil deve fechar nos próximos dias acordo para compra de mais duas vacinas - a russa Sputnik V e a Covaxin, desenvolvida na Índia pelo laboratório Bharat Biotech.

DEPENDE

A vacina ainda depende da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

PUBLICOU

Sexta-feira (dia 19), o governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União dois extratos de dispensa de licitação para a compra das vacinas.

ASSEGUROU

E assegurou R$ 693,6 milhões para a compra da vacina russa e R$ 1,614 bilhão para a indiana.

30 MILHOES

O Ministério da Saúde planeja, nos próximos dias, assinar contrato com a Precisa Medicamentos, que poderá trazer ao Brasil, entre março e maio, mais de 30 milhões de doses da Covaxin, além de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V.

EINSTEIN

A vacina indiana aguarda autorização da Anvisa para realizar os estudos clínicos da fase 3 no Brasil, pelo Instituto Albert Einstein.

CLÍNICAS

A vinda despertou interesse das clínicas particulares brasileiras, que já entraram em contato com a empresa para compra de doses.

REUNIU

A Anvisa se reuniu com representantes do Bharat Biotech, da Precisa Farmacêutica – representante do laboratório indiano no Brasil - e do Hospital Albert Einstein para discutir a estratégia do pedido de estudo clínico da Covaxin no Brasil.