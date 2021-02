Quem usa óculos rotineiramente está mais protegido - de 2 a 3 vezes - de contrair o coronavírus, indicam pesquisas

Terça 23/02/21 - 7h33

Estudo ainda em fase preliminar realizado na Índia apontou: o risco de infecção por Covid-19 em pessoas que usam óculos regularmente pode ser de duas a três vezes menor.⁣

Pelos dados do estudo, a taxa de contaminação cai de 1,35 para a população no geral para 0,48 entre os usuários de óculos, concluem os pesquisadores.⁣

"Menos toques e fricção nos olhos durante o uso do acessório” são as principais causas da proteção.