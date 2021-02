Manchetes, no Dia do Surdo-Mudo: “Auxílio emergencial terá novo ciclo com 4 parcelas de R$ 250” - “Ingerência do Planalto na Petrobrás faz valor de estatais cair R$ 113 bi” - “Praias de salvador vão ser fechadas de novo amanhã”

Terça 23/02/21 - 9h19

Manchetes dos jornais, nesta terça-feira, Dia Nacional do Rotariano e Dia do Surdo-Mudo:



Folha de São Paulo: “Mercado reage a Bolsonaro, e indicadores do país derretem”

O Estado de São Paulo: ”Ingerência do Planalto na Petrobrás faz valor de estatais cair R$ 113 bi”

O Globo: ”Petrobrás cai 20% na Bolsa e puxa perdas de estatais”

Agora (SP):”STF confirma uso de auxílio na aposentadoria por idade”

Extra: “Governo quer pagar 4 parcelas de R$ 250”

Correio Brasiliense: “Novo auxílio terá quatro parcelas de até R$ 250”

Zero Hora: ”Piratini mantém congestão, libera parte das aulas e antecipa restrições para as 20h”

Correio do Povo: ”Governo mantém bandeira preta e amplia restrições a atividades”

O Tempo: “Auxílio emergencial terá novo ciclo com 4 parcelas de R$ 250”

Correio: “Praias de salvador vão ser fechadas de novo amanhã”

Jornal NH: “Restrições das atividades noturnas, aulas e congestão: o que muda a partir de hoje”