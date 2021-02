Primeira mulher a ser vacinada na Bahia, enfermeira de 53 anos está internada com Covid-19. Ela iria tomar a segunda dose 3 dias antes de passar mal

Terça 23/02/21 - 14h42

A primeira pessoa a tomar a vacina na Bahia, enfermeira de de 53 anos, está internada com Covid-19, confirmaram os médicos.

Maria Angélica de Carvalho Sobrinho contraiu a doença pouco antes de receber a segunda dose da vacina.

Recebeu a primeira dose no dia 19 de janeiro, mas contraiu a doença três dias antes da segunda dose, marcada para 16 de fevereiro.

Infectologista do Hospital Couto Maia, onde a enfermeira está internada, explica que o caso não é "algo excepcional", já que as vacinas costumam oferecer "maior proteção cerca de 20 dias após a segunda dose".

- Três dias antes da segunda dose, ela estava com mal-estar e febre e resolvemos interná-la para observá-la mais de perto, porque ela precisava de oxigênio.

O quadro de saúde da enfermeira é estável e a doença não é efeito contrário da vacina.

- Não tem nada a ver com uma reação adversa da vacina. Ela ainda não estava protegida porque só a primeira dose não protege. Ela acabou contraindo o vírus e desenvolveu a doença.

A eficácia da vacina é "comprovada cientificamente" para prevenir casos graves de covid-19, mas a comunidade médica não sabe se são capazes de prevenir as manifestações mais brandas.

- As vacinas protegem muito bem contra os casos graves e reduzem as hospitalizações, mas ainda não sabemos se são capazes de reduzir as infecções. Ou seja, posso ser vacinado, infectar, não adoecer e ainda transmitir o vírus”.