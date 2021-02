Filipinas propõem enviar enfermeiros ao exterior em troca de vacinas para seus 106 milhões de habitantes

Quarta 24/02/21 - 6h30

As Filipinas querem trocar o envio de enfermeiros aos países que doarem vacinas para sua população, cerca de 106 milhões de habitantes.

INTERNO

O Ministério da Saúde do Reino Unido já declarou que não está interessado no acordo e que sua prioridade é usar vacinas no mercado interno.

FUTURO

Contudo, disse que compartilhará o excedente de vacinas internacionalmente, no futuro.

ENFERMEIROS

Enfermeiros estão entre os milhões de filipinos que trabalham no exterior, fornecendo mais de US$ 30 bilhões por ano em remessas vitais para a economia do país.



