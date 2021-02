Prêmio acumulado da Mega, hoje, é de 42 milhões de reais

Quarta 24/02/21 - 6h39

A Mega pode pagar nesta quarta-feira (dia 24) prêmio acumulado em R$ 42 milhões.

DEZENOVE

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

RENDIMENTO

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá no primeiro mês um rendimento de R$ 48,6 mil.