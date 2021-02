OMS divulga que números de casos e de mortes na pandemia caem no mundo pela terceira semana consecutiva

Quarta 24/02/21 - 18h39

Os casos semanais de covid-19 - no plano mundial - caíram 11%, assinalando a sexta semana consecutiva de queda.

Já o número de mortes caiu 20%, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (dia 24) pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os casos na pandemia chegam a 111 milhões. 2,4 milhões de pessoas morreram

O número de mortes diárias começou a diminuir mais tarde do que o número de infecções, mas já registra a terceira semana consecutiva de queda, reconheceu a OMS.

As mortes caíram em todas as regiões do globo, exceto no Leste Asiático, onde houve aumento de 6% .