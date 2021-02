Pancada de chuva desta tarde, e o que veio depois, já somam 22mm nos estúdios da Rádio 98FM Montes Claros, no topo dos Morrinhos

Quarta 24/02/21 - 19h54

A pancada de chuva que caiu em M. Claros logo depois das 16h e a chuva fina que prossegue até agora, pouco antes das 20h, já somam 22mm nos estúdios da Rádio 98FM Montes Claros, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos.

DESDE

Pela previsão, a chuva - que havia parado desde a tarde de domingo, deve seguir pela noite, madrugada e manhã desta quinta-feira, com temperaturas entre 19 e 29 graus.

CHANCES

Há 80% de chances de chover nesta quinta e também 80% de chances de chover na sexta-feira, em M. Claros.

DEPOIS

Depois, pela previsão de agora, vamos ter um sábado nublado, um domingo de sol e nuvens, o que deve prosseguir pela semana que vem, com menor possibilidade de chuvas.