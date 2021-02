"Vamos ver a partir de agora a fila andar", diz governador de Minas sobre a vacina que não anda

Sexta 26/02/21 - 5h46

Declaração feita ontem pelo governador Zema, de Minas:

- Estamos vivendo uma segunda onda muito preocupante, mas temos boas notícias.

- Vamos ver a partir de agora a fila andar, ruim é ficar parado com uma fila que não anda, mas agora vamos ver pessoas com mais de 80 anos, mais de 75 e 70 anos serem vacinadas, o que vai, inclusive, melhorar o ânimo do consumidor e do empresário, porque o ânimo está muito ruim devido a toda essa insegurança e ansiedade.

MELHORE

Segundo o governador, a chegada de mais de 90 milhões de doses de vacina contra a covid-19 até o final de abril no país, a perspectiva é que o ânimo de consumidores e empresários melhore.

RECEBEU

Ontem, Minas recebeu 357.400 doses de vacina.