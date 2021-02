Mesmo com as chuvas de fevereiro, conta de luz de março seguirá com cobrança extra da bandeira amarela

Sábado 27/02/21 - 6h19

A Aneel manteve a bandeira amarela nas contas de luz, também em março, dizendo que os reservatórios estão com reduzido volume de água.

PAGARÁ

Em consequência, o consumidor pagará R$1,343 para cada 100kWh utilizados.

REDUZIDO

A agência explicou que os reservatórios das hidrelétricas estão com volume reduzido, embora tenham ocorrido chuvas recentes nas bacias do Sistema Interligado Nacional.

USINAS

O valor extra é usado para custear o acionamento das usinas termelétricas.