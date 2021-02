Manchetes: “OMS: Brasil vive ‘tragédia’ e precisa controlar o vírus” - “Bahia fecha comércio e negocia a aquisição da vacina russa” - ”DF endurece lockdown após colapso de UTIs”

Sábado 27/02/21 - 8h45

Manchetes dos jornais neste sábado:



Folha de São Paulo: “Hospitais lotam, e Grande São Paulo regride de fase”

O Estado de São Paulo: ”Estado apertam restrições; especialistas pedem maior rigor”

O Globo: “OMS: Brasil vive ‘tragédia’ e precisa controlar o vírus”

Correio Brasiliense (Brasília): ”DF endurece lockdown após colapso de UTIs”

Correio do Povo: ”Bandeira preta está em vigor e vai até o dia 7 de março”

Zero Hora: “Estado busca vacinas em todas as frentes, diz Leite”

Extra: “Veja o calendário de prova de vida do INSS”

Agora (S. Paulo): “Prova de vida do INSS voltará em maio e seguirá calendário”

Jornal NH: ”Cada vez pior”

A Tribuna: “Nova reforma trabalhista amplia terceirização e trabalho em feriados”

Jornal do Commercio: ” Restrição de horário em todo o Estado”

A Tarde: “Bahia fecha comércio e negocia a aquisição da vacina russa”

O Dia: “Reforma previdenciária eleva alíquota para 14%”