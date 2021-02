O rio chama-se "Mata Égua", franzino. Acontece que estava cheio às 15h30 de ontem, e o menino de 11 anos apoiou-se numa galha seca para molhar o rosto. Tinha 11 anos

Sábado 27/02/21 - 18h43



Do Corpo de Bombeiros, Montes Claros:







(...)

O Corpo de Bombeiros Militar de Montes Claros, neste dia, localizou e resgatou o corpo da criança P.H.S.A.N, 11 anos de idade, sexo masculino, que teria se afogado por volta das 15hs no dia 26/02/2021 no rio conhecido como “Mata Égua”, na Fazenda Santo Antônio, município de Claro dos Porções. Segundo informações o fato ocorreu quando a criança aproximou-se do rio para molhar o rosto e ao segurar em uma galha seca, esta veio a quebrar e consequentemente vindo a cair nas águas do rio, familiares que presenciaram os fatos quase também foram vitimados na tentativa de salvá-lo, tendo em vista que o rio estava cheio e com correnteza devido as chuvas que caíram na região. Diante da situação, logo no dia 26/02 do corrente ano o Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas para localizar e resgatar o corpo da criança onde lograram êxito neste dia. O corpo foi repassado para a funerária Avelar para conduzir até o IML da cidade de Montes Claros.

7º BBM.