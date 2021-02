Papa Francisco, que depois de eleito não retornou à sua pátria, descarta: "Não volto para a Argentina"

Domingo 28/02/21 - 11h42

O o atual papa, Francisco, revelou que espera morrer em Roma, na Itália, e que nao pretende retornar ao seu país, a Argentina, onde foi cardeal de Buenos Aires, ao lado da Casa Rosada.

FEVEREIRO

A recusa foi feita durante entrevista em 16 de fevereiro de 2019, mas o conteúdo foi divulgado pelo jornal argentino “La Nación” neste sábado, dia 27.

DESCARTOU

Na conversa, o papa falou sobre temer a morte e descartou retorno à Argentina, onde nao voltou desde que ascendeu ao papado.



- Sendo papa, seja em exercício ou emérito. E em Roma. Não volto para a Argentina, disse ao ser questionado sobre a própria morte.

CONTROLE

A conversa abordou temas como saúde e problemas que Francisco teve durante a vida, como um “quadro pulmonar severo” em 1957 e a ansiedade:



- Controlei bastante a minha ansiedade. Quando sou confrontado com uma situação ou um problema que me deixa ansioso, lido com ele. Tenho métodos diferentes, um deles é ouvir Bach. Isso me acalma e me ajuda a analisar os problemas de uma forma melhor.



- Confesso que ao longo dos anos tenho conseguido colocar uma barreira à entrada da ansiedade no meu espírito. Seria perigoso e prejudicial para mim tomar decisões sob um estado de ansiedade.