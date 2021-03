Segunda 01/03/21 - 6h19

O Rio começará hoje a vacinar quem tem a partir de 79 anos, e pelos próximos 3 dias.

O atendimento nesta segunda-feira vai do meio-dia às 17h, enquanto na terça e quarta acontecerá das 8h às 17h.

O prefeito se entusiasmou com a vacina para quem tem abaixo de 80 anos:

- Serão 3 dias de vacinação já confirmados. 3 dias para as pessoas de 79 anos. Chegando mais doses da vacina vamos anunciando novo cronograma.