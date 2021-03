Reunião nesta semana é que vai decidir se ocorrerá ou não nova corrida aos postos em Minas

Segunda 01/03/21 - 6h24

Mesmo em plena pandemia, o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais não exclui retomar a greve dos tanqueiros, caso não chegue a acordo com o governo do estado nos próximos dias.

A reunião está previstas para esta semana, mas ainda sem data definida. O sindicato quer reduzir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o diesel, de 15% para 12%.

O governo já afirmou que não é possível a redução, por causa da situação fiscal do Estado.

A negociação será feita por grupo de trabalho formado por membros do governo e do sindicato.