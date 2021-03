Manchetes: ”Preço de matérias-primas sobe 40% e favorece Brasil” - “Ocupação de 97% em UTIs no DF põe saúde em xeque” - Bahia: ”Crise sanitária piora e bloqueio permanece por mais dois dias”

Segunda 01/03/21 - 8h37

Manchetes dos jornais, nesta segunda-feira:



Folha de São Paulo: “Governo não usa R$ 80 bi, e gasto no pico da crise é lento”

O Estado de São Paulo: ”Preço de matérias-primas sobe 40% e favorece Brasil”

O Globo: ”Com país à beira do colapso, STF manda governo abrir leitos”

Agora (SP):” Confira como aposentado declara o Imposto de Renda”

Jornal do Commercio: ”Estado se movimenta para compra de vacinas”

Extra: “Pacote muda as regras para servidores do Rio”

Correio Brasiliense: “Ocupação de 97% em UTIs no DF põe saúde em xeque”

Zero Hora: ”Ocupação de UTIs supera 100% e filas por leito na capital aumenta”

Jornal NH: “Depois das UTIs, leitos clínicos também estão superlotados na região”

Folha de Pernambuco: ”Pernambuco negocia compra da vacina russa”

A Tarde: ”Crise sanitária piora e bloqueio permanece por mais dois dias”