Vacina segue em ritmo de conta-gotas também em M. Claros: 13.873, no total; 2.359, em pessoas acima de 90 anos; e 1.338, acima de 80

Terça 02/03/21 - 14h00

Números demonstram que a vacina - também em M. Claros - é aplicada a conta-gotas:

TOTAL

Até aqui, 13.873 pessoas foram vacinadas, com a primeira dose.

SEGUNDA

Com a segunda dose, são menos de 6 mil: 5.592 pessoas.

90

Pessoas com mais de 90 anos: 2.359, com a primeira dose, e 24, com a segunda.

ASILO

Nos asilos, 261, com a primeira e segunda dose.

EM CASA

Pessoas com deficiência em residências - 17, na primeira e segunda dose.

80

Com idade entre 80 e 89 anos, 1.338, primeira dose, e 33, segunda dose.