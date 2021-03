"Comunidade rural de Cabeceiras ganha salão de velório" - comunica a Prefeitura

Terça 02/03/21 - 16h54



Divulgação da Prefeitura de M. Claros:



Comunidade rural de Cabeceiras ganha salão de velório





Seguem em ritmo acelerado, entrando na fase final de execução, as obras de construção do salão de velório da comunidade de Cabeceiras, na zona rural de Montes Claros. Antiga reivindicação dos moradores, o salão está sendo erguido ao lado do cemitério e terá copa, cozinha, banheiros, quarto e área de serviço, além de varanda e estacionamento.



Os custos do salão de velório (R$ 50 mil pelo terreno de 2.500 metros quadrados e R$ 80 mil pela obra de construção) estão sendo arcados pela própria comunidade. “Estamos construindo este espaço próprio e adequado para velar os entes queridos para o conforto e comodidade dos familiares em momentos de fragilidade, não apenas para a população de Cabeceiras, mas também para as comunidades adjacentes, principalmente a comunidade de Rebentão dos Ferros”, informou o presidente da associação das comunidades rurais de Cabeceiras e Baixa, José Edmar Santos, o Tim.



Segundo ele, a Prefeitura vem contribuindo bastante na limpeza do terreno e nas benfeitorias do entorno do salão, principalmente das ruas.