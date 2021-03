Terça 02/03/21 - 17h37

Divulgação da Prefeitura:





Prefeitura dá início à castração de cães e gatos





Teve início nesta terça-feira, 2, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Montes Claros, o programa de manejo da população animal através da castração de cães e gatos. O programa da Prefeitura deverá realizar o procedimento em pelo menos três mil caninos e mil felinos, dentro de um ano.



No primeiro momento, foram realizados os procedimentos nos animais que já estavam no CCZ. A partir desta quarta-feira, 3, as esterilizações serão iniciadas nos animais apanhados na região do grande Independência, local que apresenta índice elevado de casos de Leishmaniose Visceral (calazar) em humanos.



É importante lembrar que o serviço será destinado somente para os animais de rua e para aqueles pertencentes a famílias carentes. Para tanto, equipes do CCZ já estão atuando, inicialmente na região do grande Independência, para a realização de inquérito canino.



Desta forma, os cidadãos não devem procurar o CCZ levando animais, pois o procedimento somente será realizado naqueles que já foram avaliados e estiverem agendados. Antes de serem conduzidos ao local, os animais são testados e as famílias orientadas com relação aos cuidados pré-cirúrgicos que devem ser adotados. O programa se tornou possível após a aquisição do veículo "castramóvel", onde estão sendo realizadas as cirurgias.