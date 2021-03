Paulo Guedes também confirma a volta do programa que suspende contratos de trabalho para evitar desemprego

Quarta 03/03/21 - 6h09

O ministro Paulo Guedes confirmou também que o governo vai retomar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.

É o programa que autoriza reduzir salários e carga horária e até a suspender contratos de trabalho, por causa do agravamento nacional da pandemia.

9.849.115 empregados formais já tiveram redução da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho durante os oito meses em que o programa vigorou, no ano passado.

- Conseguimos não só não perder nenhum emprego, como gerar 140 mil novos empregos.

- Vamos renovar esse programa.