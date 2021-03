Rio baixa decreto, hoje, para limitar pessoas nas ruas entre 23h e 5h da manha, por 1 semana

Quinta 04/03/21 - 6h53

A partir de amanhã (dia 5), a permanência de pessoas nas ruas da cidade do Rio também estará proibida entre 23h e 5h. O objetivo é diminuir a quantidade de pessoas nas vias e evitar aglomeração.

ENTRE

Bares e restaurantes só poderão funcionar entre 6h e 17h, com capacidade máxima de 40% de ocupação.

FECHADAS

Casas noturnas e boates ficarão fechadas. Feiras só poderão funcionar para venda de produtos alimentícios. Feiras de artesanato, por exemplo, estarão proibidas.

HOJE

As medidas constam de decreto que será anunciado nesta sexta-feira e vale, inicialmente, por uma semana.

ESCOLAS

Escolas seguirão abertas. Polícias militar e civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal vão trabalhar na fiscalização.