Manchetes: ”Fachin anula condenações de Lula, que pode voltar a disputar eleições” - ”Condenações são anuladas, e Lula pode disparar eleição” - “Brasília sob toque de recolher”

Terça 09/03/21 - 9h02

Manchetes dos jornais, nesta terça-feira:



Folha de São Paulo: “Fachin anula condenação de Lula, que pode ser candidato”

O Estado de São Paulo: ”Fachin anula condenações de Lula, que pode voltar a disputar eleições”

O Globo: ”Fachin anula condenações, e Lula se torna elegível em 2022”

Jornal do Commercio: ”Fachin torna Lula elegível. Brecha para polarização”

Agora (SP): ”Condenações são anuladas, e Lula pode disparar eleição”

Extra: “Novo auxílio terá valor de acordo com a família”

Correio Brasiliense: “Brasília sob toque de recolher”

Zero Hora: ”Ministro do STF anula condenações de Lula na Lava-Jato; PGR tentará reverter decisão”

Jornal NH: “Internações infantis por Covid crescem e médicos fazem alerta”

Estados de Minas: “Mais pressão em BH”

Correio do Povo: “Fachin anula condenações de Lula na Lava Jato e PGR decide recorrer”

Correio: ”Decisão do STF devolve direitos políticos a Lula”

O Tempo: “Minas vive paleta de cores confusa e ineficaz na pandemia”

A Tribuna: “Estado quer comprar vacina para quem tem mais de 30 anos”

A Tarde: “ Fachin anula processos na Lava Jato e Lula fica elegível”