Betim confirma a compra da vacina russa, com entrega em abril. Promessa é vacinar 600 mil pessoas, toda a população do município

Quinta 11/03/21 - 20h21

Prefeito de Betim, Vittorio Medioli, anunciou a compra de 1,2 milhão de doses da vacina russa Sputnik V.

ABRIL

Segundo o prefeito, a previsão é de que as doses cheguem na segunda quinzena de abril.

VALOR

Serão pagos R$ 11,6 milhões na compra da vacina.

POSITIVA

O prefeito confirmou:

- Os municípios foram autorizados a comprar as vacinas.

- Hoje (quinta), tivemos uma reposta positiva do governo russo para comprarmos 1,2 milhão de doses.

- Eles aceitaram o nosso pedido.

- Acreditamos que as vacinas cheguem na segunda quinzena de abril.

- Com essa quantidade, vamos vacinar 600 mil pessoas, sendo toda a população de Betim e também a população flutuante do município.