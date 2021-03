Índices da pandemia pioram em BH e prefeito pode anunciar mais medidas restritivas, nesta tarde

Sexta 12/03/21 - 12h01

Pela primeira na pandemia, BH tem os 3 indicadores da doença em alerta vermelho.

RESUMIR

Isto pode levar o prefeito da cidade a resumir ainda mais as atividades na capital. Ele tem entrevista marcada para as 14h30m de hoje e pode anunciar as medidas mais limitantes.

MONITORA

O RT, que monitora a velocidade de transmissão da doença, está em 1,22, segundo maior nível de toda a pandemia. Ele só esteve maior em maio do ano passado, quando marcou 1,24.

TAXA

A taxa de ocupação em leitos de terapia intensiva está em 89,4% e nos leitos de enfermaria 75,6%.

ÚLTIMAS⠀

Foram 914 casos e 10 óbitos registrados nas últimas 24 horas.

ENTREVISTA

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, concede entrevista nesta sexta-feira (dia 11), às 14h30.