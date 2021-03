Fachin mantém sua decisão sobre os processo de Lula em Curitiba, mas vai submetê-la a julgamento dos 11 ministros do STF

Sexta 12/03/21 - 19h10

O ministro Fachin, do STF, manteve, hoje, a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula nos processos da Lava-Jato em Curitiba.

RECORREU

A Procuradoria Geral da República recorreu da decisão anterior e pediu ao ministro que a. reconsiderasse, submetesse o caso ao plenário do STF.

CINCO

Fachin abriu prazo de cinco dias para que os advogados de Lula se manifestem sobre o pedido da PGR.

VAI LER

Após a defesa entregar as considerações, o ministro vai levar o caso a julgamento no plenário do STF, que poderá confirmar ou não a sua decisão que na prática desfaz os processos que condenaram Lula em Curitiba.

PEDIU

Hoje, o ex-juiz Moro fez um apelo para que as pessoas não hostilizem o ministro Fachin.