Brasil passou de 20 a 100 bilhões de dólares em exportação de grãos, em 10 anos. Embrapa diz que País será o maior do mundo em 5 anos

Domingo 14/03/21 - 8h56

A Embrapa adianotou que o Brasil será o maior exportador de grãos do mundo dentro de cinco anos.

SALTO

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a participação brasileira no mercado mundial de alimentos saltou de 20 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares em dez anos, tendo como destaque a carne, a soja, o milho, o algodão e produtos florestais.

EUA

Até aqui, o maior exportador de grãos do mundo, e ainda em 2020, foram os Estados Unidos com 138 milhões de toneladas.