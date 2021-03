Vacina já derruba internações na faixa de quem tem 90 anos, também no Brasil

Domingo 14/03/21 - 9h21

As internações de pessoas com 90 anos ou mais por covid-19 caiu 20% pouco mais de um mês do início da vacinação,.

AUMENTOU

Na faixa etária dos 30 aos 39 anos, houve aumento de 50%.

ALIVIA

Tudo indica que a imunização dos grupos vulneráveis, iniciada em 18 de janeiro, alivia na faixa superior.

CAIU

O número de novas hospitalizações de pessoas com 90 anos ou mais caiu de 528 na última semana epidemiológica de janeiro - primeira após o início da campanha - para 425 na última semana epidemiológica de fevereiro, quando a vacina completou cinco semanas.