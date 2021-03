Quarta 17/03/21 - 6h59

Na cúpula do Ministério da Saúde há tratativas sobre um novo possível medicamento para enfrentar o coronavírus, em fase emergencial.

PRÓSTATA

Ainda em testes, a proxalutamida é remédio indicado no tratamento de câncer de próstata e de mama.

AMAZONAS

Técnicos da Anvisa vão se reunir com os produtores do remédio, testado em estudos clínicos, no Amazonas,