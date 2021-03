Os muitos acidentes com motos, em M. Claros: ontem à noite, 3 se chocaram

Quinta 25/03/21 - 7h30





Divulgação do Samu:







Uma colisão entre três motos deixou três pessoas feridas na Vila Luiza, em Montes Claros, na noite dessa quarta-feira (24). Um rapaz de 23 anos apresentava escoriações pelo corpo e se queixava de dor na região do tórax. Uma mulher de 26 anos estava com suspeita de fratura na perna direita e também apresentava escoriações nos membros. O SAMU esteve no local, onde prestou os primeiros socorros às vítimas e, em seguida, as encaminharam para o Hospital Universitário. A terceira vítima envolvida no acidente foi levada para a unidade hospitalar pelo Corpo de Bombeiros.