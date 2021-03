Manchetes: “Guedes defende vacinação em massa para ajudar economia” - “BH avança vacinação para idosos entre 69 e 71 anos” - “Ernesto é chamado de marginal após ataque a senadora”

Segunda 29/03/21 - 8h57

Manchetes dos jornais, nesta segunda-feira:



Folha de São Paulo: “Ernesto é chamado de marginal após ataque a senadora”

O Estado de São Paulo: “Estados têm risco de ‘apagão’ de profissionais nas UTIs”

O Globo: ”Ernesto acirra crise com acusação a parlamentares”

Agora (SP): ”Saiba como declarar salário e benefício do governo no IR”

Correio Brasiliense: ”Comércio reabre hoje com horário reduzido”

Zero Hora: ”Preço da gasolina no Estados acumula alta de 23,5% no ano”

Correio do Povo: “Guedes defende vacinação em massa para ajudar economia”

A Tarde: “Salvador revive sob novo olhar”

O Tempo: “BH avança vacinação para idosos entre 69 e 71 anos”

Jornal do Commercio: ”Sempre no limite”

Jornal NH: ”R$ 32,2 milhões devidos de IR na região podem ser destinados a fundos da criança e do idoso”