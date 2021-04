Manchetes: “Chefes das Forças Armadas deixam cargo em conjunto” - "País tem dia com recorde de morte por Covid e tensão entre Planalto e militares” - "Demissão dos três comandantes das Forças Armadas gera crise histórica”

Quarta 31/03/21 - 9h44

Manchetes dos jornais::



Folha de São Paulo: “Bolsonaro troca comando das Forças e abre maior crise militar desde 1977”

O Estado de São Paulo: “Comando da Forças Armadas é demitido por ordem de Bolsonaro”

O Globo: ”Militares recusam adesão política, e Bolsonaro troca chefes das Forças”

Agora (SP): ”Veja como conferir se você vai receber o novo auxílio”

Correio Brasiliense: ”Alto-comando avisa que não cederá ao golpismo”

Zero Hora: ”Por apoio do centrão e influência nos quartéis, Bolsonaro troca seis ministérios”

Correio do Povo: “Governo substitui os comandantes do Exército, Marinha, e Aeronáutica”

A Tarde: “Bolsonaro atende ao Centrão e troca titulares de 6 ministérios”

O Tempo: “Chefes das Forças Armadas deixam cargo em conjunto”

Jornal NH: ”País tem dia com recorde de morte por Covid e tensão entre Planalto e militares”

Estado de Minas: “Bolsonaro amplia crise com as Forças Armadas”

Extra: “Calendário de vacinação inclui professores e policiais”

A Tribuna: “Novas remessa de vacinação chega ao Estado até 6ªfeira”

Folha de Pernambuco: ”Crise nas Forças Armadas”

Correio: ”Demissão dos três comandantes das Forças Armadas gera crise histórica”