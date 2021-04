Auxílio emergencial, que voltará a ser pago a partir de amanhã, deve injetar 44 bilhões de reais na economia

Segunda 05/04/21 - 7h02

O governo federal calcula que as novas parcelas do auxílio emergencial, que começam a ser pagas nesta terça-feira dia 6, vão injetar R$ 44 bilhões na economia.

QUATRO

A nova rodada terá quatro parcelas com valor médio de R$ 250.

MULHERES

Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150.

TOTAL

O total de beneficiados atingirá 45,6 milhões.

CONSUMO

O presidente da Caixa , Pedro Guimarães, disse que o pagamento vai refletir no aumento do consumo e aquecimento da economia.