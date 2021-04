Terça 06/04/21 - 7h39

As inscrições ao Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, começam hoje e vão até às 23h59 da próxima sexta.

Ao todo, serão ofertadas mais de 209 mil vagas para pessoas que desejam estudar em instituições de ensino superior públicas ou federais por todo o Brasil.

As inscrições podem ser feitas por meio do site do Sisu, no portal do Ministério da Educação.