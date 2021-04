Polícia Militar: "...adolescente de 16 anos, relatou que já conhecia o autor, o qual adentrou no sacolão e percebendo que a vítima estava sozinha, se apoderou de uma faca do próprio estabelecimento e ..."

Quarta 07/04/21 - 10h43



Divulgação da PM:





POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITO DE ROUBO NO BAIRRO MARACANÃ MONTES CLAROS - A Polícia Militar, nessa terça-feira (06), por volta das 10h45min, recebeu informações que um indivíduo já conhecido no meio policial, fazendo o uso de tornozeleira eletrônica, acabara de cometer um roubo a um sacolão na av. Vicente de Paula no bairro Maracanã. A equipe de inteligência da Polícia Militar a tornozeleira eletrônica do suspeito, sendo ele localizado e abordado no bairro São Judas. A vítima, adolescente de 16 anos, relatou que já conhecia o autor, o qual adentrou no sacolão e percebendo que a vítima estava sozinha, se apoderou de uma faca do próprio estabelecimento e apontando-a para a sua direção exigiu que entregasse todo o dinheiro, sendo que imediatamente a vítima entregou a quantia de R$115,00 (cento e quinze reais) em dinheiro. No momento da abordagem o autor estava com R$46,00 em dinheiro. A faca utilizada no crime foi apreendida. O autor, homem de 28 anos, foi preso e entregue na DP com o material apreendido.