Por 9 a 2, STF reconhece poder de estado e prefeitura limitar acesso físico a templos, durante a pandemia

Sexta 09/04/21 - 7h12

O STF reconheceu nesta quinta-feira que estados e prefeituras tenham poder para fechar igrejas e templos na campanha contra o coronavírus.

PLACAR

O placar foi de 9 a 2. Nunes Marques e Dias Toffoli se posicionaram a favor da realização de missas e cultos abertos.

LIVRE

Em seu voto, Nunes Marques disse que é preciso respeitar as liberdades constitucionais expressas na Constituição. Entre elas está o "livre exercício dos cultos religiosos".

MAIORIA

A maioria dos ministros considerou que, como qualquer outro espaço, igrejas e templos provocam aglomerações e colocam em risco a transmissão do coronavírus.

CHEGUE

Edson Fachin disse que "inconstitucional é recusar vacinas, o que faz com que o cenário chegue ao colapso".