"O Governo de Minas vai manter a decisão de avançar a macrorregião de (...) Montes Claros/Bocaiúva/Francisco Sá/Coração de Jesus e Taiobeiras para a onda vermelha do plano Minas Consciente, a partir da próxima segunda-feira (12/4)"

Estado mantém avanço da macro Triângulo do Sul e de três microrregiões para a onda vermelha na próxima segunda (12/4)



Secretaria de Saúde aprovou, ainda, o avanço de outras quatro microrregiões, diante da melhora dos indicadores





O Governo de Minas vai manter a decisão de avançar a macrorregião de Saúde Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva/Francisco Sá/Coração de Jesus e Taiobeiras para a onda vermelha do plano Minas Consciente, a partir da próxima segunda-feira (12/4).



A decisão foi tomada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta sexta-feira (9/4), após avaliação de que os indicadores, como taxa de incidência da covid-19 e ocupação de leitos, apresentaram melhora sustentada nas localidades.



A secretaria também aprovou, nesta sexta-feira, o avanço de outras quatro microrregiões: João Pinheiro, Unaí, São Sebastião do Paraíso e Guaxupé. Elas também poderão avançar para a onda vermelha na próxima segunda-feira.



As demais regiões do estado devem seguir, até o dia 18/4, as medidas decretadas na semana passada. Triângulo do Norte permanece na onda vermelha e as outras 12, na roxa.



Na última quarta-feira (7/4), o Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado, indicou o avanço da macrorregião Triângulo do Sul e de três microrregiões, mas a Secretaria de Saúde monitorou a situação para garantir que o cenário positivo se manteria favorável, possibilitando a abertura segura de mais atividades nos municípios.



A Secretaria de Saúde continuará acompanhando os dados para regressão à onda roxa de forma imediata, em caso de necessidade.



Onda vermelha



Nesta fase do Minas Consciente, a onda vermelha permite o funcionamento de todas as atividades, desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas.









Devido à melhora da incidência e menor pressão por leitos, a macrorregião Triângulo do Norte e a microrregião de Patos de Minas avançaram para essa fase na semana anterior (31/3) e serão mantidas nesta semana, conforme decisão do Comitê Extraordinário Covid-19 na última quarta-feira (7/4).



A macrorregião Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva e Taiobeiras também apresentaram melhora nos indicadores e poderão avançar para a onda vermelha. A decisão foi mantida pela Secretaria de Estado de Saúde nesta sexta-feira (9/4).



Além disso, a secretaria permitiu o avanço das microrregiões João Pinheiro, Unaí, São Sebastião do Paraíso e Guaxupé, também na próxima segunda-feira (12/4).



Todas as outras regiões do estado seguem na onda roxa. A evolução é acompanhada semanalmente pelo Comitê Extraordinário Covid-19.