M. Claros: "...durante buscas no interior de sua casa foram localizados 550 papelotes de substância semelhante a cocaína. Os autores, homens de 27 e 43 anos, foram presos e..."

Segunda 12/04/21 - 10h22



Divulgação da PM:







MONTES CLAROS – A Polícia Militar, nesse domingo (11), por volta das 18h30min, durante patrulhamento no bairro Santos Reis, militares descaracterizados depararam com o veículo Chevrolet/Cobalt estacionando no Beco Chico Lucas, logo após desembarcou do banco de trás um indivíduo com uma garrafa de whisky, e ele foi em direção de outro indivíduo que estava em um local conhecido por acontecer traficância de entorpecentes. Eles foram monitorados sendo que o passageiro do veículo repassou de suas mãos a garrafa de bebida que carregava para o outro indivíduo, e este deslocou até um viela, depois retornou e entregou um objeto para o suposto usuário, que rapidamente embarcou novamente no veículo e seguiu sentido centro. O veículo foi seguido e abordado sendo encontrado 03 papelotes contendo substância semelhante a cocaína. O abordado assumiu a propriedade e disse que é usuário e que era passageiro do veículo que era conduzido por um prestador de serviço “Uber”. Os policiais retornaram no local e abordaram o suspeito de ter comercializado a droga, durante buscas no interior de sua casa foram localizados 550 papelotes de substância semelhante a cocaína. O s autores, homens de 27 e 43 anos, foram presos e entregues na DP com o material apreendido.