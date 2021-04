De um relatório policial""A vítima, mulher de 49 anos, relatou que o seu amásio teria disparado uma arma de fogo contra ela e evadido do local logo em seguida"

Terça 13/04/21 - 11h27



Divulgação da PM:





BOCAIÚVA – A Polícia Militar, nessa segunda-feira (12), por volta das 20h40min, compareceu na rua Sebastião S. Leal, bairro São Geraldo, onde, segundo informações, teria uma vítima de disparo de arma de fogo. No local a vítima apresentava sangramentos pelo corpo proveniente dos disparos de arma de fogo que atingiram o quadril e na perna direita e estava sendo atendida por uma equipe do SAMU. A vítima, mulher de 49 anos, relatou que o seu amásio teria disparado uma arma de fogo contra ela e evadido do local logo em seguida. A vítima foi encaminhada ao hospital pela equipe do Samu. Foi realizado rastreamento e o autor foi localizado deitado em um matagal. Ele confirmou ter atirado em sua amásia e entregou a espingarda cartucheira utilizada no crime, e ainda carregada com um cartucho intacto e um invólucro contendo mais seis cartuchos intactos e dois deflagrados. Segundo o autor, a motivação do crime seria devido a um desentendimento por demora da sua mulher que saiu para comprar um acessório para celular e ficou por um tempo maior na casa da filha e o desaparecimento da quantia de R$3.000.00 (três mil reais), pertencente a vítima. O autor, homem de 40 anos, foi preso e entregue na DP com a arma de fogo apreendida.