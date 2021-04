Manchetes: “Números de jovens mortos por Covid mais que triplica” - “Senado cria CPI e amplia alcance das investigações" - “CPI investigará repasses para estados e municípios”

Quarta 14/04/21 - 8h42

Manchetes dos jornais, nesta quarta-feira:



Folha de São Paulo: “Senado vai investigar gestão Bolsonaro e verba a estados”

O Estado de São Paulo: “Em 10 anos, pelo menos 2 mil crianças morreram por agressão”

O Globo: ”CPI terá foco ampliado e minoria governista”

Agora (SP): ”Concessão de benefícios do INSS pela justiça cresce”

Correio Brasiliense: “Senado cria CPI e amplia alcance das investigações”

Correio do Povo: “CPI investigará repasses para estados e municípios”

O Tempo: “Números de jovens mortos por Covid mais que triplica”

Jornal NH: ”Com alta quase 40% em março, exportação anima setor do calçado”

Estado de Minas: “CPI vai investigar união e repasses para estados”

Folha de Pernambuco: ”CPI da Covid União e estados na mira”

Zero Hora: “CPI da Covid vai investigar o governo Bolsonaro e verbas federais para Estados”

Extra: ”Saiba como recorrer e caso de auxílio negado”



A Tribuna: “Planos vão ter de autorizar teste de Covid na hora da consulta”

A Tarde: “CPI da Pandemia é criada para investigar o governo”

O Povo: “CPI investigará União e repasses a estados e municípios”