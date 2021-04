Manchetes: “STF mantém ordem de abertura de CPI e amplia tensões com o Planalto” - “Vacinação: Fila vai andar para pessoas com 64 e 65 anos” - “Vacinação da covid para portadores de doença crônicas começa segunda”

Quinta 15/04/21 - 10h33

Manchetes dos jornais, nesta quinta-feira:



Folha de São Paulo: “Supremo confirma CPI da Covid e deixa Senado sob pressão”

O Estado de São Paulo: “Orçamento força Bolsonaro a optar por Congresso ou Guedes”

O Globo: ”STF confirma CPI, e maioria quer iniciar os trabalhos já”

Agora (SP): ”Auxílio emergencial pode ser abatido de atrasados do INSS”

Correio Brasiliense: “Vacinação: Fila vai andar para pessoas com 64 e 65 anos”

Correio do Povo: “Governo busca antecipar entrega de doses para ampliar vacinação”

O Tempo: “A falta de remédios e feriado adiam a reabertura de BH”

Jornal NH: ”Veja quem poderá receber a vacina na próxima fase”

Estado de Minas: “Hospitais estão além do limite”

Folha de Pernambuco: ”97% UTIs públicas no limite”

Zero Hora: “STF mantém ordem de abertura de CPI e amplia tensões com o Planalto”

Extra: ”Caixa paga primeira parcela do auxílio a novos aprovados”

Correio: “Vacinação da covid para portadores de doença crônicas começa segunda”

A Tribuna: “Estado recebe hoje 124.700 doses e começa a vacinação de professores”

A Tarde: “Vacinação com hora marcada facilitará acesso imunizante”

O Povo: “Para liberar leitos, hotéis serão usados para acomodar pacientes”

Diário da Região: “Preço de medicamentos do Kit de intubação tem alta de até 600%”