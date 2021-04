Quinta 15/04/21 - 10h45

Determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde o dia 1º de abril, os planos de saúde do Brasil estão obrigados a autorizar imediatamente a realização do exame RT-PCR para diagnosticar a Covid-19.⁣ O objetivo é agilizar este tipo de teste no País, teste considerado por especialistas como o mais eficaz.