Manchetes: ”EUA cobram ação imediata do Brasil contra o desmatamento"- ”Indicadores caem no RS, mas bandeira preta permanece” - ”GDF terá que explicar reabertura do comércio”

Sábado 17/04/21 - 8h25



Manchetes dos jornais neste sábado:



Folha de São Paulo: “Doria reabre lojas e Cultos ainda na faze vermelha”

O Estado de São Paulo: ”EUA cobram ação imediata do Brasil contra o desmatamento”

O Globo: “Bolsonaro errou e se omitiu, diz Renan, indicado relator da CPI”

Correio Brasiliense (Brasília): ”GDF terá que explicar reabertura do comércio”

Correio do Povo: ”Indicadores caem no RS, mas bandeira preta permanece”

Agora (S. Paulo): “Estado libera comércio e cultos a partir de amanhã”

Jornal NH: ”As autoridades cada vez mais na mira dos estelionatários”

Jornal do Commercio: ”Defasagem de dose recebidas e aplicadas”

A Tarde: “Shoppings e lojas de rua voltam a funcionar às segundas-feiras”

Estado de Minas: “Alerta para as grávidas”

Extra: ”Ex diz que levou mata-leão de Jairinho e que o filho foi torturado”

Zero Hora: “Planalto resiste e Calheiros e quer aliado na relatoria da CPI da Covid”

Folha de Pernambuco: “Médico- Paciente uma nova relação de confiança”