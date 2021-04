Mais uma carreta, desta vez transportando congelados, capota na BR 251, perto de Salinas

Segunda 19/04/21 - 7h04

Divulgação do Corpo de Bombeiros





7°BBM - SALINAS– 8° PELOTÃO DE BOMBEIROS DE SALINAS ATENDE OCORRÊNCIA DE CAPOTAMENTO DE CARRETA.



Nesta noite de 18 de Abril de 2021, por volta das 20h30min , o 8° Pel de Bombeiros Militar (Salinas) foi acionado para atendimento da ocorrência do capotamento de uma carreta na BR 251, já próximo à zona urbana de Salinas.



Chegando ao local, as Gu BM se depararam com uma carreta que transportava embutidos e congelados que havia capotado dentro de uma ribanceira de aproximadamente 06 metros.



O motorista (vítima), um senhor de 46 anos, estava consciente e orientado dentro da cabine da carreta, porém, devido a diversos traumas sofridos, à posição e condições da carreta, e o local de difícil acesso, a vítima não conseguia sair da cabine.



Utilizando de materiais e técnicas adequadas, as Gu BM cuidaram da segurança do local evitando outros acidentes na via. Simultaneamente conseguiram acesso à vítima e retiraram devidamente imobilizada.



A vítima politraumatizada foi levada para atendimento médico no Hospital Municipal de Salinas. A Polícia Militar prestou apoio no local.