M. Claros teve duas neblinadas, hoje, e elas podem voltar a acontecer até amanhã, véspera do feriado de 21 de Abril

Segunda 19/04/21 - 14h18

A neblinada do amanhecer de hoje em M. Claros, e que se repetiu por volta das 13h, ainda pode voltar a cair hoje, entre 15 e 17h, e de 21 às 6h do próximo amanhecer, segundo a meteorologia.FEZA primeira neblina praticamente não deixou registros no pluviômetro da Rádio 98FM Montes Claros, na Vila do Rádio, no Alto dos Morrinhos, mas fez correr água em alguns bairros de M. Claros.MOLHOUA da tarde, também foi rua, mas molhou o chão em praticamente toda a cidade.TERÇAA meteorologia calcula em 40% a ocorrência de alguma chuva nesta terça-feira, em M. Claros.COMOContudo, a temperatura deve ficar entre os 28 e 18 graus, como hoje.PLENAMENTEA quarta-feira deverá ser de sol e nuvens. Já a partir de quinta o tempo voltará a ficar plenamente ensolarado.