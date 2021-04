PM pega o culpado e recupera as 29 doses da vacina furtadas no Posto de Saúde do Bairro Independência, no fim de semana

Segunda 19/04/21 - 15h08

A 11ª RPM convida para coletiva de imprensa nesta segunda-feira, às 15h, na Sala do Igesp, na sede da 11ª Risp, Bairro Ibituruna, em Montes Claros, quando serão apresentados os detalhes da prisão de suspeito de furtar 29 frascos de vacinas contra a covid-19 no Posto de Saúde do Bairro Independência. Os imunizantes também foram recuperados.



Montes Claros, 19 de abril de 2021