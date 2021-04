Alterada em 2007, Praça da Matriz vai passar por nova reforma, ao custo de R$ 547.458,49, mas com promessa de não ser descaraterizada

Terça 20/04/21 - 7h00

Praça da Matriz vai ser totalmente revitalizada, mas respeitando o projeto original



O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, assinou nesta segunda-feira, 19, Ordem de Serviço autorizando o início das obras de reforma da Praça Doutor Chaves (Praça da Matriz), uma antiga reivindicação da população da cidade, especialmente dos frequentadores da região central.



A obra será executada por R$ 547.458,49, sendo que a maior parte desse valor (R$ 500.401) será bancada por uma emenda parlamentar do deputado estadual Carlos Pimenta, com o restante dos recursos vindo do Tesouro Municipal, como contrapartida.



A PRAÇA - A Praça Doutor Chaves, conhecida popularmente como Praça da Matriz, faz parte do núcleo inicial da constituição da cidade e está localizada em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição e São José, sendo anteriormente denominada Largo da Matriz. A Praça, desde sua formação, é um local de encontro e sociabilidade. Nela são realizadas as festas religiosas e culturais da cidade, tais como as do Divino Espírito Santo, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Em 1939, o Largo da Matriz ganhou nova configuração, sendo nomeado como Jardim Benedito Valadares.



A Praça foi reformada em 1957, por ocasião do centenário da cidade. Já em 2007, a Praça foi totalmente revitalizada, no sesquicentenário de Montes Claros. A previsão é que as obras sejam concluídas em aproximadamente seis meses, tempo suficiente para que a praça seja totalmente reformada, ganhando novo piso e pintura, mas mantendo todas as suas características originais, uma vez que o local, por causa de sua importância cultural para a cidade, teve seu conjunto urbanístico tombado pela Prefeitura.