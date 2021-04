Manchetes: “Comércio e serviços não essenciais vão reabrir nesta quinta” - “Comércio e serviços não essenciais vão reabrir nesta quinta” - “Bahia prorroga toque de recolher em todo o estado”

Terça 20/04/21 - 9h00

Manchetes dos jornais, nesta terça-feira, Dia do Diplomata:Folha de São Paulo: “Governo e Congresso fazem manobra por Orçamento”O Estado de São Paulo: “Governo cede e dá aval a Orçamento com R$ 125 bi fora do teto”O Globo: ”Empresários pressionam por metas ambientais para cúpula do clima”Agora (SP): ”Veja motivo para negativa do novo auxílio e como recorrer”Correio Brasiliense: “”Vamos vacinar rapidamente os professores””Correio do Povo: “Estados explicam destino dos repasses federais na pandemia”O Tempo: “Comércio e serviços não essenciais vão reabrir nesta quinta”Jornal NH: ”Com parecer do MP, Estância vai vacinar grupo de comorbidades”Estado de Minas: “Como será mais uma reabertura de BH”Zero Hora: “Planalto e congresso fecham acordo para tentar resolver nó do orçamento”A Tarde: “Bahia prorroga toque de recolher em todo o estado”Jornal do Commercio: “Apelo à vacina da gripe”A Tribuna: “142 mil podem reduzir parcela do empréstimo consignado em até 20%”Diário da Região: ”Risco de morrer por Covid é 19 vezes maior do que por violência”Folha de Pernambuco: “Após 9 meses parados, radares voltam a funcionar em junho”