Contágio pelo ar, através de gotículas, é o grande vilão da pandemia, mais do que pela superfície, reforça artigo

Terça 20/04/21 - 11h50

Artigo publicado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, com base no que acontece no mundo inteiro, revela que a chance de se contrair coronavírus por contato com superfícies é baixa, ao contrário do que acreditava. É o ponto positivo.



Contudo, o contágio pelo ar segue como o principal vilão. O que o artigo também clareia:

MENOR

- A chance de infecção por contato com superfícies é menor que 1 em 10 mil.

QUASE

- Quase todos os vírus morrem em no máximo três dias em superfícies como vidro, aço e plástico.

VENTILAR

- Assim, mais importante do que limpar objetos é ventilar bem os ambientes.

CLÁSSICO

- Isso não invalida a orientação clássica de não levar a mão à boca, nariz ou olhos porque isso facilitaria o processo de transmissão.

DO QUE

- Numa comparação: é muito mais fácil acontecer um acidente com pedestre se ele estiver no meio da rua do que se estiver andando na calçada.