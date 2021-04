PM: "No local dos fatos foram apreendidas 17 cápsulas vazias, sendo 08 cal.380, 07 cal.32 e 02 cal. 7,65, 03 projéteis deflagrados de calibre desconhecido e 02 munições intactas cal. 380. Os suspeitos, homens de 41 e 47 anos, foram..."

Quinta 22/04/21 - 10h07



Divulgação da PM:







RIO PARDO DE MINAS – A Polícia Militar, nessa quarta-feira (21), por volta das 07 horas, compareceu na Fazenda Natanael, Zona Rural de Rio Pardo de Minas, onde ocorreu um crime de roubo. No local, uma das vítimas, homem de 54 anos, relatou aos militares que fazia corte de árvores em uma área de reflorestamento acompanhado das demais vítimas, quando chegou dois veículos, uma Amarok de cor branca e um Sedan de cor prata com indivíduos encapuzados e com armas em punho. A vítima relatou ainda que os autores desceram e fizeram vários disparos contra os veículos e trabalhadores que estavam no local, e em seguida os autores agrediram a vítima, homem de 47 anos, com socos e chutes, em certo momento ele conseguiu se desvencilhar, entrando em seu Ford/F1000 e tentou fugir. Os autores efetuaram vários disparos contra o veículo, vindo a deixar duas perfurações no para brisa, em seguida derramaram gasolina na lataria e tentaram atear fogo porem sem êxito, a vítima conseguiu fugir com alguns hematomas na região do tórax. Em seguida os autores agrediram a vítima que relatou os fatos, também com socos e chutes e subtraíram 02 motosserras. Diante disso, os militares realizaram cerco e bloqueio na região, e abordaram um dos suspeitos do crime, homem de 42 anos, conduzindo um Voyage de cor prata, porém em primeiro momento foi liberado devido a inconsistência de informações preliminares. Durante registro da ocorrência, este suspeito compareceu no quartel para fazer uma ocorrência com uma outra versão dos fatos, alegando que apenas passou pelo local no momento da ação, e que queria um fazer um registro sobre o uso irregular das terras pelos outros envolvidos, sendo ele conduzido junto com outro envolvido, homem de 41 anos. Durante o registro, os militares receberam ligação anônima alegando que o mandante do crime seria uma pessoa conhecida na região, homem de 38 anos, contudo ele não foi localizado. No local dos fatos foi apreendido 17 cápsulas vazias, sendo 08 cal.380, 07 cal.32 e 02 cal. 7,65, 03 projéteis deflagrados de calibre desconhecido e 02 munições intactas cal. 380. Os suspeitos, homens de 41 e 47 anos, foram conduzidos a DP com o material apreendido.